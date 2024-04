Dans quel pays passe-t-on le plus de temps sur les écrans ?

(ETX Daily Up) - Smartphone, télévision, ordinateur, tablette, montre connectée... Désormais , il est impossible d'échapper aux écrans. Dans le monde, le temps d'écran inquiète mais continue d'augmenter. Si l'on peut penser que les Américains sont les plus accros, il n'en est rien. C'est en Afrique du Sud que la population est la plus collée aux écrans. Ses habitants y consacrent plus de neuf heures par jour.

En moyenne, la population mondiale consacre 6h43 aux écrans quotidiennement, d'après le rapport d'Electronics Hub. Ce dernier a analysé les données extraites du rapport "Digital 2024 : Global Overview Report" de Datareportal pour calculer le temps qu'un habitant de chaque pays passe à regarder des écrans par rapport au temps moyen qu'il passe éveillé chaque jour.

Si près d'un Américain sur deux avouent avoir une addiction aux appareils numériques, selon Statista, c'est en Afrique du Sud que les habitants passent le plus clair de leur temps sur les écrans. Ils consacrent en moyenne 56,80 % de leur temps éveillé à regarder un écran, soit une moyenne de 9h24 minutes par jour.

A chaque pays, son addiction

Ces derniers regardent également le plus souvent leur téléphone, avec en moyenne 5h15 minutes soit 31,72% de leur temps par jour. A noter également que l'Afrique du Sud se distingue quant à l'utilisation des réseaux sociaux qui dépasse de loin celui des autres pays. En moyenne, les Sud-Africains passent 3h41 minutes par jour à consulter les réseaux sociaux.

Les pays du Sud, en Asie comme en Afrique et en Amérique, semblent d'ailleurs être parmi les plus "addict" aux écrans. Le Brésil arrive deuxième avec 9h13 minutes (54,73 %), puis les Philippines en troisième place avec 8h52 minutes (52,28 %).

Par rapport à l'an dernier, une personne passe en moyenne trois minutes de plus par jour à regarder leurs écrans, souligne Electronics Hub.

En allant dans le détail, le rapport démontre que les Russes privilégient davantage leur ordinateur que le reste du monde. Ces derniers passent 4h29 minutes, soit 27,07 % de leur temps, devant leur écran d'ordinateur. Là encore, l'Afrique du Sud n'est pas loin, en deuxième position avec 4h09 minutes (25,08% du temps éveillé).

De son côté, l'Arabie Saoudite privilégie davantage le 'gaming'. Ses habitants y consacrent 1h43 par jour, soit 10,02 % de leur temps éveillé, le pourcentage le plus haut recensé dans le rapport.

Quant aux Etats-Unis, le pays d'Hollywood continue de briller grâce à la télé. Les Américains sont ceux passant le plus de temps à regarder la petite lucarne avec 4h39 par jour contre 4h05 en Afrique du Sud, tout de même deuxième du classement.

Top 10 des pays avec le temps d'écran quotidien le plus important

1) Afrique du Sud - 9h24

2) Brésil - 9h13

3) Philippines - 8h52

4) Colombie - 8h43

5) Argentine - 8h41

6) Chili - 8h31

7) Russie - 8h21

8) Malaisie - 8h17

9) Émirats arabes unis - 8h11

10) Thaïlande - 7h58