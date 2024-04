Tout savoir sur les chiens guides d’aveugles, ces toutous tout sauf ordinaires

(ETX Daily Up) - Près de 1,7 million de Français sont atteints d’un trouble de la vision, d’après des chiffres de la Fédération des aveugles de France. Certains d’entre eux partagent leur quotidien avec un chien guide pour avoir plus d’autonomie. Chaque année, la journée du 24 avril est dédiée à ces petits compagnons aux facultés impressionnantes.

Les chiens guides n’acquièrent ce statut qu’à l’issue d’une formation rigoureuse, durant laquelle ils apprennent, entre autres, à obéir, à éviter des obstacles, à traverser des passages piétons ou à utiliser les transports en commun. Mais n’importe quel toutou ne peut pas être un chien guide.

Les chiens qui le deviennent sont sélectionnés et suivis dès leur naissance. Les races privilégiées sont le Labrador, le Golden Retriever, mais aussi le Berger Allemand, le Saint-Pierre et le Caniche Royal. Leur taille moyenne et leur force expliquent pourquoi ils se prêtent particulièrement au rôle de chien guide, tout comme leur caractère sociable, ainsi que leurs capacités de concentration, de mémoire, d’autonomie et d’adaptation.

Les chiots, futurs chiens guides d’aveugle, sont placés dès leur deux mois dans une famille d’accueil bénévole qui leur inculque les bases d’une bonne éducation (propreté, obéissance de base, bon comportement en famille et à l’extérieur, etc.). Une fois qu’ils ont douze mois, ils intègrent une école pour suivre un parcours d’éducation plus spécifique. C’est à ce moment-là que les chiens apprennent à se déplacer avec un harnais ou encore à trouver les passages piétons pour leur futur maître.

25.000 euros pour le dressage

À l’issue de leur formation, les chiens passent le Certificat d’Aptitude au Guidage (CAG). S’ils obtiennent, ils sont ensuite remis gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes qui en font la demande auprès des associations affiliées à la Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles (FFAC). Chaque année, 220 chiens guides sont confiés à des personnes atteintes d’un handicap visuel, selon la FFAC. Si ces dernières ne doivent pas payer pour se voir confier un chien guide, le dressage de ces animaux a un coût assez important. Élever, éduquer et prendre en charge un chien guide jusqu'à sa retraite coûte 25.000 euros. Le financement se fait par des dons et des legs.

Un chien guide accompagne, en moyenne, son maître pendant huit à dix ans en fonction de son état de santé et de ses aptitudes. Après cela, il prend sa retraite. Plusieurs options sont alors envisageables : soit le chien reste auprès de son maître ou dans l’entourage proche de celui-ci, soit il est accueilli dans une famille bénévole. Il est important de garder à l’esprit que ces animaux travaillent. C’est pourquoi il ne faut pas les déranger, les nourrir ou les caresser quand on les croise dans la rue, dans les transports en commun ou dans les commerces.

Les chiens guides sont autorisés à accéder à n’importe quel lieu public, conformément à la loi sur l'accessibilité du 11 février 2005 et aux dispositions du Code de la santé publique. Pourtant, il arrive que des personnes accompagnées de chiens guides se voient refuser l'entrée dans certains établissements. L’Observatoire de l’Accessibilité des chiens guides et d’assistance a recensé 167 cas de refus en 2023, notamment dans des restaurants, les transports en commun et même des lieux de soin. Et il ne s’agit très certainement que de la partie visible de l’iceberg.

Pour rappel, refuser l’entrée d’un chien guide ou la facturer relèvent de la discrimination. Les contrevenants s’exposent à une contravention dont le montant varie de 150 à 450 euros.