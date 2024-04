Merci aux donateurs de l’épicerie

L’épicerie solidaire d’Aubin de l’Anti gaspi union Française, Didier Dupont et Éric Courtot ses fondateurs, et tous les bénévoles remercient leurs donateurs. Les grandes surfaces Aldi Decazeville, Lidl Rodez font des dons sur les marchandises en Dluo, Géant Casino accorde des remises. Du côté des industriels, Raynal et Roquelaure Capdenac offre des conserves utilisables de façon optimale, alors que Marie de Livinhac accorde une remise substantielle sur ses produits lyophilisés. Une Gaec productrice de la vallée du lot offre des légumes frais pas esthétiques mais très bons et surtout revendables à moins de 90 centimes le kilo. Des travaux sont prévus en juillet durant la fermeture de l’Aguf du 1er au 15, pour agrandir la surface de vente sur les réserves. Les gérants espèrent conclure un accord avec d’autres supermarchés comme l’éventuel successeur de Géant, qui lui, dans un dernier élan de générosité, a offert des gadgets qui seront revendus au marché d’Aubin au profit des achats. Ouvert à Tous