Taussac. Un chèque de 1 500 € pour l’association "La forêt magique"

Vendredi 26 avril s’est tenue l’assemblée générale de l’association "La forêt magique" de Taussac. Le bilan financier est positif et la fréquentation montre l’intérêt des randonneurs pour le parcours. Après le renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau, le calendrier des permanences d’été à la Maison du bois et le point sur les animations de juillet et août, Denise Noël a cédé le micro à Raymond Cayzac le maire et René Pagès qui ont réaffirmé le soutien de la commune et souligné le travail accompli par les bénévoles qui souhaitent étoffer leur équipe. À l’occasion de cette sympathique réunion, Lucien Guimonteil, président de la caisse locale du Crédit Agricole et Xavier Fournel, directeur de l’agence de Mur-de-Barrez ont eu le plaisir de remettre un chèque de 1 500 € qui, malgré le contexte, n’était pas en bois ! Un buffet dînatoire a réuni l’ensemble des participants pour terminer la soirée.