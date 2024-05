Ce stade de la ménopause pourrait accroître le risque de dépression

(ETX Daily Up) - Période de transition précédant la ménopause, la périménopause serait susceptible d'augmenter le risque de souffrir de symptômes dépressifs, voire de dépression. C'est ce que révèle une récente étude menée par des chercheurs britanniques, qui ont souhaité se pencher sur l'impact des différents stades de cette période de la vie d'une femme sur les troubles de la santé mentale.

"La ménopause est la période de la vie d'une femme où les règles s'arrêtent définitivement. Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans et en général aux alentours de 50 ans", peut-on lire sur le site officiel de l'Assurance maladie. Lequel précise : "La ménopause est un phénomène naturel. Elle survient lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion hormonale (estrogènes et progestérone) et la formation d'un ovule chaque mois. On dit que la ménopause est véritablement installée lorsque les règles sont absentes depuis une année". S'il s'agit d'une "phase naturelle de la vie d'une femme", comme le souligne l'Inserm, celle-ci n'est pas sans conséquences sur la santé et le quotidien des principales concernées.

D'autant plus que "la ménopause est le plus souvent précédée par une période de transition de 2 à 4 ans", explique l'organisme de recherche scientifique. Un stade que l'on appelle la périménopause, durant lequel les menstruations peuvent s'avérer irrégulières et qui peut être à l'origine de divers symptômes (bouffées de chaleur, poitrine douloureuse, irritabilité). Un phénomène mal connu auquel une équipe de chercheurs de l'University College London (UCL) a souhaité s'intéresser. Les scientifiques ont plus largement tenté de déterminer si les différents stades de la ménopause étaient liés à des risques plus ou moins significatifs de dépression.

Un risque accru en périménopause

Ils ont pour cela réalisé une méta-analyse de sept études regroupant 9.141 femmes originaires d'Australie, des Etats-Unis, de Chine, des Pays-Bas, ou encore de Suisse. L'ensemble des symptômes ont été mesurés via des instruments d'auto-évaluation standardisés et reconnus à l'échelle internationale, parmi lesquels le questionnaire sur la santé des patients baptisé Patient Health Questionnaire PHQ-9, comme le précisent eux-mêmes les chercheurs dans un communiqué. A l'issue de leurs travaux, présentés dans le Journal of Affective Disorders, les scientifiques disent avoir observé un risque de symptômes dépressifs plus élevés chez les femmes en périménopause par rapport à celles qui n'étaient pas touchées par les symptômes d'un quelconque stade de la ménopause ou celles qui étaient ménopausées.

"Nos résultats soulignent l'importance de reconnaître que les femmes à ce stade de leur vie sont plus vulnérables à la dépression. Ils soulignent également la nécessité de fournir un soutien et un dépistage aux femmes pour les aider à répondre efficacement à leurs besoins en matière de santé mentale", explique la Dr Roopal Desai, principale auteure de ces recherches.

Ces travaux présentent des limites à prendre en compte, notamment l'absence de mise en évidence d'antécédents de dépression chez les participantes. Un facteur qui pourrait se révéler déterminant, comme l'ont montré des études antérieures. Malgré tout, Yasmeen Badawy, co-auteure de l'étude, conclut : "La combinaison de données provenant d'études mondiales indique que ces résultats ne peuvent pas être attribués uniquement à des facteurs culturels ou à des changements de mode de vie, qui ont parfois été utilisés pour expliquer les symptômes dépressifs que les femmes éprouvent pendant la périménopause".

Comment atténuer les symptômes ?

La ménopause, tout comme la périménopause, peut s'accompagner de nombreux symptômes, appelés troubles dits climatériques, qui peuvent impacter le bien-être physique, émotionnel, social, et - on l'a vu - mental des principales concernées. S'ils sont généralement transitoires, certaines femmes peuvent les ressentir pendant de nombreuses années, tandis qu'ils peuvent se révéler discrets, voire inexistants, chez d'autres. Il est donc nécessaire de consulter un professionnel de santé pour les prendre en charge rapidement, avec des traitements adaptés à chaque femme.

A en croire plusieurs études scientifiques, des thérapies spécifiques, voire des activités du quotidien, pourraient toutefois aider à soulager certains de ces symptômes. De récents travaux, menés par la même équipe de chercheurs de l'UCL, ont montré que la pleine conscience et la thérapie cognitivo-comportementale pouvaient se révéler efficaces pour soulager les symptômes dits non physiques de la ménopause.

Une étude présentée en début d'année, également menée par des scientifiques de l'UCL, suggérait cette fois que la nage en eau froide, voire glacée, permettait d'améliorer significativement les symptômes physiques et mentaux associés à la ménopause. Des travaux à prendre en compte, même si un suivi régulier chez un professionnel de santé demeure primordial.