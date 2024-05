Lacroix-Barrez. Les Martagons de l’Aubrac se donnent en spectacle

Les Martagons de l’Aubrac font part de leurs mariages avec la Baronne Staffe, Molière et Jean Vilar. C’est en invitant, samedi dernier, à la halle Louis-Boyer de Lacroix-Barrez que la joyeuse troupe s’est produite devant un public venu nombreux.

Une initiative de l’APE saluée par les comédiens longuement applaudis. Les Martagons, c’est une longue histoire de 30 ans, de passions, de créations, d’amitiés et de partages. La représentation, jouée à la perfection laisse deviner un important travail et une grande complicité. Point de metteur en scène mis en avant ou de tête d’affiche, ici c’est avant tout une équipe. Les décors, la lumière, le son et bien sûr les acteurs sont sur un pied d’égalité. La comédie présentée est en réalité un assemblage de trois pièces interprétée par des jeunes et des moins jeunes de 75 ans et plus…