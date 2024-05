Centrès. Un repas de printemps théâtral chez les aînés

Dimanche 28 avril, 98 adhérents se sont retrouvés à la salle des fêtes de Tayac pour le traditionnel repas de printemps préparé par les cuisinières du club. C’était l’occasion pour les participants de se réunir et d’échanger autour d’une table joliment décorée par Marie Hélène. Après avoir remercié et souhaité la bienvenue aux présents, Joëlle a annoncé l’annulation du voyage de trois jours prévu en juin, faute d’un nombre suffisant d’inscrits. A la suite du repas, la troupe de théâtre "Comédia Novacella" a présenté sa dernière création à l’assistance. La maison de retraite du Bel Cantou où se déroule l’histoire voit sa tranquillité perturbée par l’arrivée d’un nouveau pensionnaire Roméo Di Angélo tout droit sorti de la prison de la santé. Textes écrits par la troupe et jeu des acteurs ont enchanté le public. Une mention spéciale a Mercedes qui a finalement récupéré les castagnettes de son défunt mari. Félicitations a tous et aux cuisinières du Club qui ont assuré la réussite de cette journée.