Pont-de-Salars. Les bons comptes du Téléthon

Une rencontre "Téléthon merci" s’est tenue ces derniers jours à la salle de fêtes de Pont-de-Salars. Pont-de-Salars avait été choisi par la coordination AFM Téléthon Aveyron pour lancer le Téléthon départemental et donner ainsi le coup d’envoi officiel des manifestations de l’opération caritative sur le département. Ce défi a été relevé avec brio, et s’en est suivi une organisation Téléthon exceptionnelle et motivée tout au long du week-end.

Aussi, le président de la coordination AFM Téléthon Aveyron Michel Allot accompagné du trésorier de la coordination Jean Pierre Lahorgue, est venu féliciter et remercier tous les bénévoles, les donateurs et les responsables du Téléthon des différentes communes qui se sont associées à Pont-de-Salars pour définir un " Téléthon Lévézou" et reverser la somme totale de 25 852 € à l’AFM,

Ce Téléthon Lévézou se compose de huit communes, les sommes respectivement récoltées étant : Agen-d’Aveyron 41 €, Canet-de-Salars 3 430 €, Flavin 1 253,20 €, Pont-de-Salars 12 908 €, Trémouilles 2 664,50 €, Salles-Curan 1 451 €, et Le Vibal 3 704,30 €.

Le maire de Pont-de-Salars a pris la parole pour exprimer "sa fierté et sa reconnaissance envers tous les bénévoles". Les représentants de chaque commune ont pu échanger et s’exprimer sur leur organisation des manifestations Téléthon.

Christine Privat, déléguée Téléthon du secteur, a tenu à remercier au nom des malades et de leurs familles, "tous les acteurs pour leur mobilisation dynamique dans un esprit de fête, de convivialité et de solidarité". Elle a adressé un merci particulier "aux jeunes de plus en plus nombreux à s’impliquer".

Pour conclure, Michel Allot a fait un point sur les avancées thérapeutiques et les résultats de guérisons obtenus en expliquant la nécessité de continuer le Téléthon pour avancer vers de nouvelles victoires thérapeutiques et accélérer les étapes de la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

Un diaporama retraçant toutes les animations a été projeté, suivi du pot de l’amitié.