Vézins-de-Lévézou. Mini quine à la résidence des Deux-Ponts

En ce mercredi après-midi pluvieux les seniors de la résidence des Deux-Ponts et les enfants du centre de loisirs de Vézins-de-Lévézou se sont retrouvés pour un après-midi intergénérationnel.

Les animatrices enfants, Aurore et Camille, et Manon animatrice seniors ont organisé un mini-quine avec de petits lots à gagner comme des ballotins de chocolats, de gâteaux ou de bonbons, des jouets des jeux de société, des jeux de cartes ou même des jeux de mots mêlés, caché… Les résidents ont aidé les enfants qui, très assidus, ont gagné à plusieurs reprises ! L’après-midi s’est terminé par un goûter où le groupe a pu déguster la très bonne brioche du pâtissier Yoann Romieux de Pont-de-Salars. Tout le groupe était ravi de cette activité et souhaite la réitérer dès que possible.