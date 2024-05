Anglars-Saint-Félix. Un nouveau paysagiste dans le village

Dans la commune, une nouvelle entreprise de paysagiste a vu le jour, promettant d’embellir les extérieurs avec expertise et passion. Fondée par Aurélien Bru, professionnel des espaces verts, "Les Jardins d’Auré", offre un service sur mesure pour la création et l’entretien de jardins.

L’entreprise se distingue par son approche personnalisée et son engagement envers la satisfaction client. Aurélien, ayant grandi dans la région, possède une expertise lui permettant de choisir les plantations les plus adaptées pour chaque jardin.

Il propose une gamme complète de services, de la conception de jardins à l’entretien des espaces verts et est affilié au crédit d’impôt à 50 % dans la cadre du service à la personne. "Ce qui me passionne, c’est de voir la transformation d’un espace et de savoir que ce sera un lieu où les gens pourront se détendre et profiter de la nature", explique Aurélien.

Contacts : lesjardinsdaure12@gmail.com ou au 06 20 31 19 10.