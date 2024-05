Onet-le-Château. La mairie lance une campagne de sensibilisation

La mairie lance une campagne de sensibilisation aux bons gestes à adopter afin de limiter la propagation du moustique tigre. Cette campagne sera plus ciblée du côté des Costes-Rouges, de San Pau et du parc du Levant, en raison de sollicitations des habitants, depuis l’arrivée des beaux jours.

Le reconnaître : silencieux et diurne, il pique plutôt le jour, il est rayé de noir et blanc et mesure moins de 0,5 cm.

Son environnement : il s’adapte et profite de la multitude de récipients non vidés dans lesquels il pond ses œufs. il est vecteur de virus. Privé d’accès à l’eau, le moustique-tigre ne se reproduit pas.

S’en protéger : porter des vêtements longs, amples et clairs et utiliser des répulsifs cutanés et des moustiquaires.

Utiliser faune et flore comme alliés : vous pouvez installer des nichoirs à hirondelles ou à chauve-souris, elles sont friantes de ces insectes et ne nuisent pas à notre cadre de vie. Vous pouvez aussi installer des pièges (le piège aspirateur ou le piège pondoir).

Enfin comment savoir si j’ai été piqué ? Une sensation de démangeaison qui s’intensifie après quelques minutes : le bouton généralement dur, chaud et douloureux, est plus clair que la peau, avec un halo rouge autour.

La Ville aussi s’investit et son service des espaces verts et naturels va prochainement installer des pièges sur l’espace public.

Tout renseignement complémentaire : le site de la mairie ou sur www.moustiquetigre.org ou #stopmoustique.