Les aînés du village toujours aussi actifs

Les adhérents de l’association "Les Aînés du Peyralès" ont dernièrement participé en nombre à leur assemblée générale annuelle. Jean-José Pailhas, co président, a ouvert la séance en remerciant tous les participants pour leur présence, parmi lesquels MM.At, Garric et Marty, successivement vice-président du Conseil Départemental, maire de Lescure-Jaoul et de la Salvetat. Il s’est attardé sur les activités 2023 : l’estofinade qui se déroulera le mardi 21 mars ; le goûter, le mercredi 24 mai ; la sortie d’un jour, le 18 septembre ; le quine, le dimanche 15 octobre ; le repas de Noël, le vendredi 15 décembre ; sans oublier la gymnastique, tous les jeudis de 14 heures à 15 heures (sauf pendant les vacances scolaires).