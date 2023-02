Arvieu. Le retour du goûter "rissoles" apprécié

Mardi 21 février, la Céorette a réuni une cinquantaine d’adhérents pour un après-midi au programme chargé.

Tout d’abord, la section marche s’est réunie autour d’une discussion sur l’organisation clôturée par la décision qu’en plus de la marche hebdomadaire habituelle qui a lieu tous les mardis, une marche plus courte sera conduite le 2e mardi du mois. La réunion a laissé place à la marche pour les uns tandis que d’autres adhérents ont rejoint la salle pour taper la belote ou s’adonner à des jeux de société. À l’heure du goûter et une fois les marcheurs revenus, c’est avec grand plaisir que, ensemble, les rissoles de Laurent Sainct ont été dégustées pour renouer avec une ancienne tradition du club, tradition en sommeil depuis plusieurs années et dont le retour a été fort apprécié.