Argences en Aubrac. Les pêcheurs vont aménager les plans d’eau de la Vignotte et des Burons

Face à une quarantaine de férus de pêche, de nature et de protection du milieu aquatique, le nouveau bureau de la société de pêche a largement donné la parole aux participants.

"Ils sont les acteurs incontournables de la pratique de notre sport-loisir et arpentent le territoire qu’ils connaissent dans les moindres détails. C’est donc en nous appuyant sur leur expérience que nous devons élaborer notre feuille de route" explique Daniel Montarry, président de l’AAPPMA d’Argences-en-Aubrac – Cantoin.

Dans son bilan financier, le trésorier Quentin Lagarde livrait un résultat légèrement positif grâce, notamment, au soutien financier des municipalités. Les effectifs mettent en lumière une stabilité des cartes majeures et interfédérales, mais la sécheresse a sans aucun doute impacté les cartes "estivales" en légère baisse. Jean-Marie Brossard, secrétaire, présentait le nouveau site internet de l’association : "aappmaargences@wixsite.com" en cours de construction.

Au fil des échanges, les pescofis ont passé en revue les divers projets à mener à terme au cours des prochains mois. Notamment celui de l’aménagement des plans d’eau de la Vignotte et des Burons de Cantoin. "Les résultats sont là avec 4 pontons installés, et bientôt un cinquième, sur le plan d’eau de la Vignotte, des pontons accessibles depuis les berges conçues pour pratiquer la pêche dans de parfaites conditions" ajoute le président. Pas en reste, les poissons bénéficient de 4 îlots flottants qui seront végétalisés pour améliorer la qualité de l’eau et abriter des gabions immergés qui offriront des abris contre les prédateurs aux truites, gardons, et autres habitants du lac.

Le plan d’eau des Burons, à Cantoin, est lui aussi équipé de pontons, d’îlots flottants et d’abris pour les poissons ainsi que d’un local construit sur les berges pour s’abriter en cas d’intempéries. Par ailleurs, outre le déversement de 2 750 truites arc-en-ciel à la Vignotte et Cantoin, un lâcher de grosses truites d’un kilo et plus est prévu au printemps.

"Ces poissons-trophées seront pêchables selon la méthode du no-kill qui consiste à la remise à l’eau des poissons. Des panneaux informatifs seront disposés en ce sens tout autour du plan d’eau afin de sensibiliser le public à cette action" ajoute le président. Dans le courant de l’été, deux concours de pêche seront organisés début août, à Sainte-Geneviève-sur-Argence et à Cantoin.

Enfin, l’école de pêche de la Fédération interviendra dans les écoles de la commune en vue de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la pêche et de la protection des écosystèmes aquatiques.

Des actions ponctuelles de nettoyage des cours d’eau sont également prévues cet été.