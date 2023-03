Transports, éducation, raffineries : quels secteurs seront en grève contre la réforme des retraites, le 7 mars ?

Mars 2023 est lancé. L'un des temps forts du troisième mois de l'année sera mardi 7 : une importante journée de mobilisation doit animer la France. Quels secteurs seront en grève ?

Après les 19 et 31 janvier ainsi que les 7, 11 et 16 février, l'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites doit se tenir le mardi 7 mars 2023. Alors que les syndicats ont appelé à "bloquer le pays" sous forme d'une grève reconductible, quels seront les secteurs en grève ? On fait le point.

L'intersyndicale fait toujours bloc

Premier point majeur : l'intersyndicale est toujours déterminée à faire tomber le projet. Les huit têtes d'affiche (CFDT, FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) restent unies pour que la réforme des retraites ne soit pas adoptée. Ils ont à nouveau appelé les manifestants à battre le pavé, le mardi 7 mars.

SNCF

Au rayon des transports, la journée risque d'être agitée. Les quatre principaux syndicats de la SNCF, la CDFT-Cheminots, la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et SUD-Rail, sont tombés d'accord pour que le 7 mars soit le point de départ d'une grève reconductible.

La RATP

La décision de partir sur une grève reconductible à la RATP a été prise tôt, dès le samedi 11 février 2023. Circuler à Paris et en région parisienne risquera d'être particulièrement complexe, le 7 mars. Et pas qu'autour de la capitale : le 21 février, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, ne le cachait pas, sur Sud Radio : "le 7 mars, ce sera dur".

Les raffineries

Du côté de la fédération CGT de la chimie, elle appelle également à une grève reconductible dans les raffineries, dès le 6 mars au soir. Coordinateur CGT pour le groupe TotalEnergies, Eric Sellini a indiqué à nos confrères du Figaro que cela concernait aussi "l'industrie pétrochimique, les industries pharmaceutiques, le caoutchouc et la plasturgie".

Les éboueurs

Dès le mardi 14 février, la CGT avait lancé un appel à la grève reconductible des éboueurs et de l'ensemble de la filière des déchets à compter du mardi 7 mars. Dans un communiqué que s'était procuré BFM TV, le syndicat, majoritaire à Paris, appelait à se réunir "dans toutes les entreprises, établissements publics et collectivités".

L'éducation

C'est également dès le 14 février que les sept principaux syndicats enseignants (FSU, FNEC-FP-FO, CGT Educ'action, Unsa Education, Sgen-CFDT, SNALC et SUD Education) ont lancé un appel à une grosse mobilisation le 7 mars. Ils appellent à fermer totalement les écoles, les collèges et les lycées.