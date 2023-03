Espalion. L’économie d’énergie et le logement en question

Le Point Info Seniors de la Communauté de Communes, en partenariat avec l’association Oc’teha, organise une réunion d’information sur les aides relatives à l’adaptation et la rénovation énergétique de son logement.

Rester chez soi le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions est le choix de nombreux d’entre nous. Pour cela, il est parfois nécessaire d’adapter son logement en créant une douche, en installant un monte escalier… Un accompagnement est possible.

La crise énergétique nous encourage à nous interroger sur nos modes de chauffage et la qualité de l’isolation de notre logement.

Plusieurs dispositifs de conseils et d’aides financières existent. Si vous ou des personnes autour de vous ont projet dans ce sens, vous pouvez venir le lundi 6 mars à 15 heures, à la salle d’animation de Recoules.

Un technicien habitat présentera les différents dispositifs et répondra à vos interrogations.

Le dispositif Point Info Séniors est soutenu par le Département. Pour tout renseignement, contacter le Point Info Séniors au 05 65 48 92 83.

Le Point Infos Service (PIS) est un service de proximité, neutre, assuré par un professionnel dédié de compétence sociale. Il intervient auprès des personnes de plus de 60 ans. Afin de répondre aux besoins de la personne il travaille avec les membres de la famille et les professionnels intervenant auprès de la personne âgée (services de maintien à domicile, médecin, infirmiers…).

Des fonctions multiples

Afin d’assurer aux personnes un accès à l’information facilité et homogène sur tout le territoire, ses missions sont : accueillir, informer et orienter ; soutenir dans la réalisation des démarches administratives ; accompagner dans la mise en œuvre des dispositifs d’aide. Mais aussi, d’accompagner individuellement la personne dans la mise en place des dispositifs d’aide et assurer le suivi, mais aussi de coordonner les actions des différents intervenants.

Le PIS peut vous renseigner sur le maintien à domicile (service d’aide à domicile, prestation APA, sortie d’hospitalisation), les structures d’accueil (accueil de jour, temporaire, foyer logement, EHPAD…), les démarches administratives, l’accès aux droits.

En fonction de vos besoins, la coordinatrice peut se rendre à votre domicile. Observer et animer le territoire : l’objectif est ici de renforcer l’interaction entre la population du territoire grâce à des animations, de développer l’inter connaissance entre les acteurs de terrain et de faciliter leur coordination dans l’intérêt des personnes. Ses missions : participer à des actions d’information, de prévention avec différents partenaires, sur les domaines de la vie quotidienne (santé, alimentation, logement…), assurer un rôle de veille sociale et d’observatoire en capacité de mesurer les besoins et d’accompagner les projets du territoire, être force de proposition auprès des partenaires.

Enfin, coordonner le lien social : à partir d’une évaluation, il est en mesure : d’assurer les liaisons entre les différents intervenants, d’adapter les prises en charge en fonction des évolutions de la situation, d’activer la collaboration des professionnels de terrain, des structures d’aide à domicile et des établissements.