D'énormes perturbations sont annoncées dans tout le pays pour la grève du 7 mars, qui sera l'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le ministre des Transports a évoqué le sujet, à 48 heures des défilés.

Voilà plusieurs semaines maintenant que l'intersyndicale a coché le septième jour du mois de mars 2023. Avec une volonté quasiment érigée en devise : "mettre la France à l'arrêt". Après les deux manifestations de janvier et les trois de février, ce mardi 7 mars sera l'acte 6, un acte qui sera aussi le reflet de nombreuses grèves reconductibles.

Rapidement, les prévisions sur les transports ont viré au pessimisme. Ce dimanche 5 mars, à deux jours du sixième jour de mobilisation, Clément Beaune, le ministre des Transports, a fait un nouvel état des lieux, chez nos confrères de France Info.

"Il y aura de très forts impacts"

C'est un discours en forme de rappel : "il y aura de très forts impacts, je l'ai dit dès les jours derniers, parce que je sais que pour beaucoup ce sera, de toute façon, une vraie galère". D'ici lundi 6 mars 2023 au matin, les prévisions de trafic seront communiquées par la SNCF et la RATP.

"On sait que l'on sera sur une journée où il y aura peu de transports publics, c'est vrai en Île-de-France en particulier, mais ce sera vrai dans beaucoup de villes de France", a-t-il ajouté.

"L'une des journées les plus difficiles"

Interrogé sur des premiers chiffres et d'éventuelles proportions de grévistes, Clément Beaune a estimé qu'il était "trop tôt" pour se livrer aux pronostics. Pour autant, il ne l'a pas caché : "on sera sans doute dans l'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact pour les gens. Pour ceux qui comptent sur les transports, on aura une très grande difficulté ce 7 mars".

