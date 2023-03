Rugby : Rodez veut faire un pas vers la qualification chez le dernier

Rodez se déplace dans le Tarn-et-Garonne ce dimanche.

Assurer l’essentiel face à la lanterne rouge

Sur le terrain de Moissac, cet après-midi à 15 heures, Rodez n’a pas cinquante options qui s’offrent à lui. Il n’y en a même qu’une seule : gagner. Et pour cela, les hommes de Jérôme Broseta, quatrièmes, devront être sérieux face à des Tarn-et-Garonnais, derniers. « Ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui gagnera, mais celle qui en aura le plus envie. On est capables de se mettre au même niveau que les meilleures équipes quand on les reçoit à Rodez (les sang et or restent sur une victoire 35-20 à Paul-Lignon contre Caussade, le premier), donc il faut qu’on confirme à l’extérieur », affirme le technicien du Piton.

Objectif phases finales : il faudra en gagner trois

Depuis le début de l’exercice, le Rodez rugby ne cache pas ses ambitions de phases finales. Et à quatre matches de la fin de la saison régulière, les choses se précisent : « Il faut qu’on gagne contre Salvetat-Plaisance et Pont-du-Casse à la maison, ça c’est sûr. Et derrière, il faudra qu’on en gagne un à l’extérieur. Ce serait bien pour envisager sereinement la qualification. » Une victoire aujourd’hui permettrait donc aux Ruthénois de remplir une partie du contrat. Et ces derniers devront aller la chercher sans Tanguy Alaux, qui souffre d’une rupture partielle du ligament latéral interne.