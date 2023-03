Guide Michelin 2023 : quels sont les restaurants étoilés ? Voici le palmarès complet dévoilé ce lundi

Le millésime 2023 du Guide Michelin a été dévoilé ce lundi 6 mars, à Strasbourg. Voici le palmarès complet.

Rendez-vous charnière pour le monde de la gastronomie française, le millésime du Guide Michelin 2023 a été dévoilé ce lundi 6 mars, à Strasbourg. Si cinq chefs avaient eu la mauvaise surprise, fin février, d'apprendre qu'une étoile leur sera retirée, le palmarès complet est désormais connu.

"44 nouvelles tables étoilées"

Lancée à 10 heures, la cérémonie, qui s'est tenue au palais de la musique et des Congrès, a commencé par plusieurs prises de parole. Le directeur du Michelin, Gwendal Poullennec, a déclaré qu'avec "44 nouvelles tables étoilées dont 37 situées en région, le millésime 2023 confirme la créativité et l'engagement des cuisiniers et de leurs équipes. Cet élan est porté par des talents souvent jeunes voire très jeunes qui ont le courage d'entreprendre, souvent à plusieurs, pour monter des projets qui leur ressemble".

"Vous faites partie de cette belle confrérie du goût"

Absent de la cérémonie, le président de la République, Emmanuel Macron, a eu un petit message pour les chefs, diffusé au palais de la musique et des Congrès. "La célébration de notre patrimoine gastronomique est un moment toujours important et entre de bonnes mains à travers ce Michelin", a d'abord déclaré le chef de l'Etat.

"Ce rassemblement de chefs est d'une ampleur historique, il y a plus d'un millier d'étoiles lors de ce rassemblement, c'est du jamais vu", s'est-il félicité. "Vous faites partie de cette belle confrérie du goût. Je veux vous dire combien cette gastronomie française constitue, pour moi, un élément essentiel de cet art de vie à la française."

Sommellerie, service, dessert...

Pour le prix de la sommellerie, deux lauréats :

Gaby Benicio, de l'Auberge du Presbytère à Vailhan (Hérault)

Cyril Kocher, du restaurant Thierry Schwartz, à Obernai (Bas-Rhin).

Pour le prix Michelin du service, deux lauréats :

Frédéric Rouen, de l'Alter-Native à Béziers (Hérault)

Claire Sonnet, du restaurant le Louis XV à l'hôtel de Paris, à Monaco

Pour la promotion passion dessert, sept lauréats :

Marius Dufay, du Mirazur à Menton (Alpes-Maritimes)

François Josse, du Rouge à Nîmes (Gard)

Romain Puybareau, du Bois sans feuilles à Ouches (Loire)

Sébastien Deléglise, les Explorateurs à Val Thorens (Savoie)

Aurélie Collomb-Clerc, les Flocons de Sel à Megève (Haute-Savoie)

Pierre-Jean Quinonero, le Baudelaire à Paris

Germain Decreton, le Jules Verne à Paris

Qui obtient une première étoile ?

Les restaurants qui obtiennent une première étoile dans le quart Sud-est

Château d’Origny, à Ouches (42)

Restaurant de la Loire, à Pouilly-sous-Charlieu (42)

L’Incomparable, à Tresserve (73)

Couleurs de Shimatani, à La Ciotat (13)

Château Eza, à Èze (06)

Faventia, à Tourrettes (83)

La Mutinerie, à Lyon (69)

Les restaurants qui obtiennent une première étoile dans le quart Ouest :

La Gouesnière - Maison Tirel-Guérin, à La Gouesnière (35)

La Table des Pères - Domaine du Château des Pères, à Piré-Chancé (35)

Les Chemins - Domaine de Primard, à Guainville (28)

Arbore & Sens, à Loches (37)

Ezia, à Montlivault (41)

Les Reflets, à La Roche-sur-Yon (85)

L’Abissiou, aux Sables-d’Olonne (85)

L’Épicurien - Abbaye de Villeneuve, Les Sorinières (44)

Maison Desamy, à Mareuil-sur-Lay (85)

Les Cadets, à Nantes (44)

Les restaurants qui obtiennent une première étoile dans le quart Sud-ouest :

Ressources, à Bordeaux (33)

La Maison de Pierre, à Hasparren (64)

La Table Mirasol, à Mont-de-Marsan (40)

Maison Ruffet - Villa Navarre, à Pau (64)

Aumì, à Puymoyen (16)

Granit - La Mécanique des Frères Bonano, Colombières-sur-Orb (34)

Villa Pinewood, à Payren-Augmentel (81)

L’Arrivage, à Sète (34)

Rouge, à Nîmes (30)

Les restaurants qui obtiennent une première étoile dans le quart Nord :

Enfin, à Barr (67)

de:ja, à Strasbourg (67)

Relais de la Poste, à La Wantzenau (67)

Arborescence, à Croix (59)

Pureté, à Lille (59)

Villa9Trois, à Montreuil (93)

Omar Dhiab, à Paris 1er

Maison Ruggieri, à Paris 8e

Astrance, à Paris 16e

Ōrtensia, à Paris 16e

Anona, à Paris 17e

Mallory Gabsi, à Paris 17e

Rozò, à Marcq-en-Barœul (59)

À noter que le prix Michelin du chef mentor a été décerné à Michel Troisgros, le chef basé à Ouches (Loire).

Qui obtient une deuxième étoile ?

Quatre restaurants obtiennent une deuxième étoile :

Restaurant Cyril Attrazic, à Aumont-Aubrac (48)

Château de Beaulieu, à Busnes (62)

L’Amaryllis, à Saint-Rémy (71)

L’Auberge de Montmin, à Talloires (74)

Qui obtient une étoile verte Michelin ?

Huit restaurants obtiennent une étoile verte. Cette distinction est attribuée aux établissements qui font honneur à l'écoresponsabilité :

Le Château de Beaulieu-Christophe Duffosé à Busnes (62) ;

de:ja à Strasbourg (67) ;

Jardin secret à Cotignac (83) ;

La Bòria à Veryas (07) ;

Le Doyenné à Saint-Vrain (91) ;

Les Chemins – Domaine de Primard à Guainville (28) ;

Ruche à Gambais (78) ;

Villa Pinewood à Payrin-Augmontel (81).

Un restaurant décroche la troisième étoile

En fin de cérémonie, Gwendal Poullennec a annoncé qu'un restaurant était récompensé d'une troisième étoile. Il s'agit de La Marine, sur l'Île de Noirmoutier, dirigée par Alexandre et Céline Couillon.