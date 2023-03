Rodez : le garage Costes-Cunill, victime d'un incendie en 2020, de retour avenue de Vabre

Après l'incendie qui avait ravagé le garage Costes-Cunill en juillet 2020, il s'était installé provisoirement sur la zone de Bel-Air. Depuis le 2 janvier 2022, Géraldine Laurens et son équipe ont réinvesti le site d'origine après 10 mois de travaux.

Le garage Costes-Cunill, après un incendie de grande envergure en juillet 2020, s'était installé début novembre 2020, rue Nicolas-Appert, sur la zone de Bel Air. Depuis le 2 janvier 2022, Géraldine Laurens et son équipe ont réinvesti le site d'origine, 46 avenue de Vabre, après 10 mois de travaux. Après le drame, le bâtiment était tellement endommagé qu'il a fallu le raser et le reconstruire. C'est désormais un bâtiment d'une superficie de 870 m2 en charpente métallique, totalement refait à neuf et doté d'un aspect chaleureux, qui recouvre le terrain.

Une entreprise familiale de retour sur sa terre d'origine

Géraldine Laurens est contente de pouvoir poser ses valises sur le lieu historique qui a vu naître cette entreprise familiale. "Le bâtiment a été construit par mon père et mon grand-père en 1987, c'est affectif, ça coulait de source de revenir ici. Le site de Bel-Air a toujours été du provisoire."

Les salariés et les clients sont restés fidèles à l'entreprise. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Ce drame a néanmoins permis la rénovation totale de la structure du bâtiment. "On a fait un atelier de mécanique et un autre de carrosserie pour vraiment distinguer les deux activités. Ça n'y était pas avant. C'était l'occasion de redonner une dynamique à l'entreprise. On a également pu rajouter du matériel neuf comme, par exemple, des postes de travail supplémentaires. C'est un autre confort pour le personnel, ils ont l'outillage dernier cri."

Des salariés et des clients fidèles

Les neuf salariés de l'entreprise, présents depuis le début, ont participé au déménagement. "Ils se sont beaucoup investis pour qu'on arrive à repartir." Les clients ont été tout aussi fidèles au garage Costes-Cunill. "Les clients ont été super, ils nous ont suivis, on a n'en a eu des nouveaux aussi. Ils sont contents qu'on soit revenus à cet endroit-là. La clientèle que l'on cible provient des alentours, l'accès est plus simple pour eux."

L'installation à Bel-Air n'a pas été vaine

Les deux ans à Bel-Air ont également eu un impact positif. Ça a "permis de cibler une autre clientèle et de se faire connaître sur un secteur qui n'était pas le nôtre. C'est un mal pour un bien." Géraldine Laurens garde en tête le positif et est contente du résultat.

Ce drame a permis la rénovation totale de la structure du bâtiment. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Il reste quelques finitions à réaliser telles que les enrobées. "Ça va venir, la priorité c'est de pouvoir retravailler dans de bonnes conditions. Normalement, d'ici un mois on devrait être débarrassé si tout va bien, ça va dépendre de la météo." L'inauguration du bâtiment aura lieu, une fois les travaux finalisés, afin de remercier le travail des artisans et la fidélité de leurs clients.