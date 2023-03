Cassagnes-Bégonhès. Un printemps sous le signe des poètes

Des artistes et artisans du Pôle des métiers d’art du Pays ségali, basé à Sauveterre-de-Rouergue, investissent la médiathèque à l’occasion du Printemps des poètes du vendredi 10 mars au mercredi 10 mai Livres d’art, lutherie, verre, photos et poésie sont au programme de cette exposition collective.

Chacun y interprétera sa notion de "frontières" à travers l’expression singulière de son savoir-faire. Avec la participation de Pédro Tomé – luthier au sein de l’atelier Machline & amp ; Tomé, Antoine Rault – artiste verrier de l’atelier élucubrations, Christophe Spiesser – auteur et photographe et Laure Sadaka – artiste peintre. Entrée libre et gratuite

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 10 mars à 19 heures lors d’une soirée-concert auberge espagnole avec le groupe de Sonora fusion poétique sauveterrat Villelongue. Pensez à venir avec un plat salé ou sucré à partager.

Dans la continuité de l’exposition, Christophe Spiesser invite vendredi 17 mars à 20 h 30 à appréhender la notion de "frontières" par le prisme des régions naturelles lors d’une conférence appuyée par son travail de recherche photographique "Les routes blanches".

Concert et conférence : entrée et participation libre / salle du conseil municipal adossée à la médiathèque. Plus d’info sur www.mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org

Évènements organisés dans le cadre du Printemps des Poètes du Pays ségali, avec l’accompagnement du Pôle des métiers d’art et du centre social et culturel du Pays Ségali. L’ensemble du programme des rendez-vous Printemps des poètes en Pays ségali est disponible au sein des structures culturelles du territoire en version papier ainsi que sur l’agenda culturel du centre social et culturel et le site du Pôle des métiers d’art.