Un souffle d’espoir pour les seniors du Stade villefranchois

L’équipe fanion du Stade villefranchois a enfin renoué avec la victoire ce week-end en se rendant à Saint-Affrique. Les joueurs de Florent Vergnes avaient à cœur de faire oublier leur piètre prestation du week-end dernier. Aussi, c’est avec "une bonne maîtrise du match et une force mentale extraordinaire", selon Florent Vergnes, que les joueurs ont entamé cette rencontre.

Le score final de 5 à 4 démontre cette hargne. Dès la 11e minute, Sékou Fofana ouvre le score pour les Villefranchois, puis Hamza Lachari à la 20e et Fofana remet le ballon au fond du filet de l’adversaire juste avant le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps. Mais les hommes de Florent Vergnes ne voulaient pas se contenter d’un 3 à 1 et, dès le retour sur le terrain, Fofana inscrira un troisième but et c’est Ousmane Bangoura, à la 71e minute, qui clôturera ce score final.

Malgré cette victoire, l’équipe reste en bas du tableau du championnat, mais seulement à un point de Luc Primaube.

Les seniors 2 qui affrontaient l’équipe de Foissac se sont inclinés logiquement sur un score e 4 à 2 devant une équipe plus forte qui se trouve au milieu de tableau du championnat.