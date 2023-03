L’eau dans tous ses états pour les jeunes à la maison du Peuple

Ce vendredi, sur les planches du théâtre de la maison du Peuple, c’est une œuvre pour les jeunes publics qui sera jouée. La Dignité des gouttelettes est interprétée par la Cie Mercimonchou.

"Cette poésie de l’eau est un petit bijou du duo formé par Anna Thibaut et Sébastien Fenner, artistes pluridisciplinaires, décrit l’équipe du théâtre. Le plateau devient espace d’énonciation visuelle, sonore et sensorielle de l’eau sous toutes ses formes." Idéal pour des enfants à partir de 1 an.

Accompagnement musical

"Inspiré de l’imaginaire de l’eau, La Dignité des gouttelettes, en une narration sensible, plastique et musicale, invite à une plongée poétique au cœur de ce matériau liquide", reprend le théâtre de la maison du Peuple.

Plusieurs tableaux seront ainsi présentés sur les planches, sans parole avec des marionnettes de la danse, tout en lien avec l’élément liquide.

Les différentes scènes sont accompagnées en musique "un partenaire subtil et paysage sonore naturaliste qui murmure des sons de fontaine".

La jauge de la salle est limitée à 90 personnes.

Durée : 27 min. Tarifs de 5 € à 10 €. Billetterie au théâtre du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.