Rodez : les élèves à la rencontre de la secrétaire d'Etat Patricia Mirallès sur le thème des femmes engagées

Trois classes d'Onet, Rodez et Saint-Affrique, ont été reçues ce lundi 6 mars, en préfecture par Patricia Mirallès, secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire. Ils ont présenté leur travail sur le thème "Femmes d’engagement, engagement de femmes".

Des affiches, des maquettes, une bande dessinée, des maquettes, et même une chanson de rap en hommage à Simone Veil, les élèves d’une classe de 3e du collège d’Onet-le-Château, d’une classe en seconde au lycée Foch à Rodez ainsi que du lycée Saint-Affrique ont présenté hier leurs travaux dans le cadre du projet "Femmes d’engagement, engagement de femmes" à Patricia Mirallès, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire. Cette dernière a longuement échangé en déambulant dans le salon de la préfecture, de circonstance, dénommé Jean Moulin. "On n’enseigne pas que ce que l’on sait, on enseigne ce que l’on est", a-t-elle déclaré en citant Jean Jaurès. "Que cette cérémonie vous engage, la mémoire est une course de relais", a-t-elle poursuivi en invitant les jeunes à échanger avec leurs aînés. Faire vœu de transmission.

Se souvenir pour transmettre

Ce devoir de mémoire abordé par le prisme des femmes engagées dans l’histoire, a permis, d’une pierre deux coups, d’aborder les droits des femmes dont la Journée aura lieu ce mercredi 8 mars. "Montrer que l’engagement est toujours possible et ce qui le motive. Les femmes ont toujours été présentes, de tous les combats. Il nous revient de transmettre avec enthousiasme", a dit en ce sens Claudine Lajus, directrice académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) de l’Aveyron.

Pour cette première en Aveyron, le message de la secrétaire d’État envers la jeunesse est une invitation à pousser les murs. "Aujourd’hui, on n’est plus homme ou femme, c’est fini, c’est votre personnalité et non le genre, c’est l’engagement. Demander au maire de vos communes d’organiser une exposition dans les rues". Et d’adresser aux représentants de l’Éducation nationale, du ministère des Armées et de l’Institut des hautes-études de Défense nationale, le "trinôme académique" d’où émane ce projet, "d’apprendre à être courageux, que cette jeunesse connaisse la mémoire pour ne pas déboulonner les statues, on a besoin de monter qu’on croit en eux." Pour les jeunes, ce travail fut aussi et surtout l’occasion de découvrir qu’il n’y a pas seulement Simone Veil ou Joséphine Baker (qui vient de faire son entrée au Panthéon) mais aussi Marie Hackin, Marcelle Henry, Berty Albrecht, Émilienne Moreau-Evrard, Simone Michel-Lévy, Susan Travers… Sophie Amans-Gisclard, professeure d’histoire au collège des Quatre saisons d’Onet, en a profité pour faire écrire un message à la secrétaire d’État sur le dictionnaire des compagnons de la libération qu’elle avait apportée, où figurent 1038 noms dont six femmes. Le chemin de la reconnaissance des femmes est encore long mais symboliquement ce message est un bon début, faisant écho à Lao Tseu : "Il n’y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c’est le chemin."

Chaque jeune est ainsi reparti, en chemin, avec son diplôme de Citoyenneté Défense, un ouvrage, et une photo prise dans le jardin de la préfecture. Un symbole supplémentaire pour graver un souvenir de la République et de sa devise dans la mémoire des jeunes.