Villefranche-de-Rouergue. Les animations de la semaine

Jeudi 9 mars, c’est Maryline au piano ! Au menu : estofinado aveyronnais (morue, œuf, pommes de terre, persil et ail) avec du kombu royal (algue) pour les végétariens. En dessert : fondant au chocolat et son caramel au beurre salé ou smoothie à la crème marron, vanille et café accompagné d’un petit sablé. Ce jeudi, c’est aussi le retour de la BIM (Bouquinerie Infokiosque Mobile) qui propose ses ouvrages hétéroclites autoédités et/ou faits maison, fanzines, modes d’emploi DIY à prix libre !

Vendredi 10 mars : "Bouillon party" de 12 heures à 14 heures.

Samedi 11 mars : "café parents" en partenariat avec la crèche associative et parentale "L’Île aux trésors" à partir de 10 heures. "Le café parent" est un temps de partage informel et convivial entre parents autour d’un café (ou autre boisson sans alcool !). Les échanges sont libres, sans médiation par un tiers ni professionnel encadrant. Un membre du Conseil d’Administration de la crèche parental est présent afin de veiller au respect de l’autre et à la confidentialité des échanges.

Du 10 au 19 mars 2023 : Exposition du Réseau Escargot "Zapatistes et café" Textes et photos illustrent l’expérience zapatiste qui se construit patiemment depuis le 1er janvier 1994 au Sud du Mexique.

L’une des utopies les plus remarquables qu’il soit donné de découvrir aujourd’hui. Depuis 2001, le Réseau Escargot s’organise pour diffuser de manière solidaire le café produit par les zapatistes de la coopérative de café Yachil.

Contact HP : 09 80 90 73 09.