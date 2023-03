Rignac. Agriculture : des risques à prévenir

Pour la 36e année consécutive, la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord organisera jeudi 16 mars de 9 h 45 à 16 heures une action de prévention des risques professionnels en agriculture : "Le but est de sensibiliser les professionnels du monde agricole à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions du travail" ont confié les responsables.

Du comportement des ovins aux conduites addictives

"Les neuf établissements aveyronnais de l’enseignement agricole seront les partenaires de cette journée" a précisé Anne-Marie Prunet, la directrice du lycée rignacois qui accueillera à partir de 10 heures à l’espace André-Jarlan les participants.

Démonstrations et animations seront conduites par les élèves des établissements présents sous divers ateliers : comportement des ovins et manipulation par le lycée La Cazotte de Saint-Affrique ; contention des bovins par le lycée La Roque d’Onet-le-Château ; effets du vieillissement par le lycée Beauregard de Villefranche-de-Rouergue ; chargement et déchargement d’une mini-pelle par le lycée rignacois ; utilisation de la débroussailleuse par la Maison familiale rurale (MFR) de Saint-Sernin ; utilisation et entretien de la presse des balles rondes par le lycée François Marty de Monteils ; manipulation des personnes par le lycée Vaxergues de Saint-Affrique ; nuisances sonores par la MFR de Naucelle ; utilisation des produits phytosanitaires par l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Grèzes.

La gendarmerie parlera des conduites addictives, Enedis développera sur les risques électriques en agriculture, les sapeurs pompiers expliqueront leurs rôles et leurs missions.

Après le repas pris en commun, l’association Act12 fera une démonstration de chiens de troupeau, les sapeurs pompiers et les gendarmes simuleront un accident de la route d’un tracteur contre un deux-roues et la MFR de Saint-Sernin démontrera l’efficacité du port d’un pantalon de bûcheron. Le discours des officiels, un jeu concours et la remise des lots aux gagnants clôtureront cette journée.