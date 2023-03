Pour la grève de ce samedi 11 mars contre la réforme des retraites, cinq rassemblements ont été annoncés en Aveyron.

Le soir de la forte mobilisation de mardi 7 mars contre la réforme des retraites, l'intersyndicale a appelé à deux autres journées de manifestation samedi 11 et mercredi 15 mars.

En Aveyron, entre 14 500 et 24 500 personnes étaient réunies à Rodez pour un rassemblement historique. Cinq manifestations ont été annoncées pour ce samedi :

Rodez : 10 heures au Mail de Bourran

Villefranche-de-Rouergue : 11 heures sur la place de la République

Decazeville : 10 h 30 au jardin public

Millau : 10 h 30 devant la gare

Saint-Affrique : 11 heures au kiosque

En dehors des journées de manifestation, les actions se multiplient et les esprits s'échauffent en Aveyron. Mercredi 8 mars, cinq rassemblements étaient déjà organisés dans le département. Dans la soirée de lundi, les techniciens du groupement d'exploitation Lot et Truyère ont pris possession des machines qui contrôlent les barrages de Sarrans et de Brommat.

Au moins trois personnes ont été blessées lors d'une opération menée sur le péage du viaduc de Millau ce mercredi, et deux personnes ont été interpellées lors de l'intervention musclée des gendarmes. Le ton est vite monté entre les militaires et les militants de la Confédération paysanne qui levaient les barrières pour les automobilistes.

Les syndicats veulent être reçus par Emmanuel Macron

Par voie de communiqué, l'intersyndicale a parlé d'une "journée historique" partout en France le 7 mars, après avoir appelé à "mettre la France à l'arrêt". Elle "soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement".

Le ministère de l'Intérieur a annoncé 1,28 million de manifestants dans les rues mardi, quand les syndicats ont annoncé 3,5 millions grâce à "plusieurs centaines de manifestations et d'actions sur l'ensemble du territoire pour demander le retrait du projet de loi retraites". L'intersyndicale a l'intention d'envoyer un courrier au président de la République Emmanuel Macron pour être "reçu en urgence".