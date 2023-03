Football : Rodez défait par le Havre

Revenues une fois sur Le Havre, samedi 11 mars après-midi, les Ruthénoises ont manqué l’occasion d’égaliser une nouvelle fois, sur penalty, dans les dernières secondes. Une opportunité manquée (1-2) de gagner des points précieux pour le maintien en D1.

Deux mi-temps, deux ambiances. Et malgré un regain d’énergie en milieu de partie, Rodez a pataugé dans le jeu comme dans l’eau détrempant le terrain de La Roque face au Havre (1-2), samedi 11 mars. C’était une occasion en or pour les protégées de Mathieu Rufié, qui devaient accrocher des points pour tenter de se rapprocher de la 10e place. Et elles ne sont pas passées loin d’ajouter un point à leur compteur dans les arrêts de jeu. C’était sans compter sur une très grande Laëtitia Philippe dans le but havrais, qui a plongé pour arrêter net les espoirs d’égalisation ruthénois et le penalty tiré par Sofia Guellati.

L’entrée Barbance-Stievenart comme un vent de fraîcheur

"Par rapport à notre entame, ce n’est pas étonnant qu’on ait été menées", reconnaissait Mathieu Rufié, l’entraîneur ruthénois. Car ses filles ont eu du mal à entrer dans le match. "C’était le temps de s’acclimater au terrain, au temps. Les conditions étaient compliquées pour jouer au ballon et quand on est arrivé on ne savait pas si allait pouvoir jouer", éclairait la milieu de terrain Solène Champagnac. "Même si les deux équipes étaient dans la même situation", nuançait la milieu Solène Barbance, qui a démarré sur le banc pour la première fois de la saison.

Entre les ballons stoppés par l’eau et les glissades, la météo et la pelouse ont donné une dimension très physique au duel. Et ce sont les Havraises qui ont fait la loi pendant les 35 premières minutes. Une domination qui leur a permis d’ouvrir la marque (23e, 0-1) par une Silke Demeyere toujours dans les bons coups. Rodez a bien retrouvé ses esprits avant de rentrer aux vestiaires, mais les solutions manquaient à l’avant. Les occasions étaient là aussi au retour sur la pelouse, mais Philippe était aux aguets.

Il a finalement fallu attendre la double entrée Stievenart-Barbance (56e) pour voir les Aveyronnaises mettre un coup d’accélérateur. Comme un second souffle. Et à peine cinq minutes après sa première frappe, Barbance offrait l’égalisation aux siennes sur une touche de Zoé Stievenart (63e, 1-1). Les Ruthénoises soufflaient. Et elles voyaient les trois points revenir à leur portée. Tacles, glissades, contres, frappes… La balle passait d’un camp à l’autre comme sur un court de tennis. Enfin, jusqu’à ce que la défense ne lâche un peu la pression sur Demeyere : seule à gauche du camp ruthénois, la Normande a su servir comme il fallait Kelsey Araujo au deuxième poteau. Le Havre remettait un coup (83e, 1-2).

"Une grosse partie de la saison va se jouer à Dijon"

Tout était à refaire pour les sang et or, qui ont continué à lutter dans les dernières minutes. Pour finalement voir l’espoir de l’égalisation revenir après une faute sur Cance dans la surface. Guellati a pris son temps, jaugeant l’importance de l’occasion dans les yeux de la gardienne. Et la seconde d’après, c’est Le Havre qui gardait sa tête hors de l’eau et Rodez qui sombrait.

Un point s’est envolé pour les sang et or au bout du penalty tiré par leur défenseure. Mais un petit rayon de soleil a quand même transpercé la grisaille au-dessus des têtes ruthénoises hier après-midi : Dijon, premier non relégable et prochain adversaire des Aveyronnaises, a été tenu en échec par Soyaux (1-1). Un match nul qui garde les Dijonnaises, quatre points devant, à portée de main des sang et or. Mais plus les semaines avancent, plus la marge de manœuvre rétrécit pour Laurie Cance et ses coéquipières. "Une grosse partie de la saison va se jouer à Dijon, prévenait Solène Champagnac. Et on va tout mettre en œuvre pour y arriver."