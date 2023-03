La ville de Paris baptise une place au nom des "Tirailleurs sénégalais"

La « place des Tirailleurs sénégalais » a été inaugurée à l'angle des boulevards Ney et d'Ornano et de la rue Belliard (18e). Elle rend hommage à tous les soldats d'Afrique ayant combattu dans l'armée française.

Désormais, la place située porte de Clignancourt (18e) s'appelle « place des Tirailleurs sénégalais », conformément à une demande des habitants de l'arrondissement et au vote unanime du Conseil de Paris. L'inauguration a eu lieu en présence de Yoro Diao, l'un des derniers tirailleurs en vie âgé de 94 ans, engagé en 1951 dans l'armée française lors de la guerre en Indochine.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, Laurence Patrice, adjointe en charge de la mémoire et du monde combattant, Eric Lejoindre, maire du 18e, Aissata Seck, présidente de l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais et le général Philippe Bonnet, président de la fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes de marine, étaient aussi présents.