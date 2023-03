Arvieu. Moins jeter en réparant davantage

La permanence du "Club bidouille" a eu lieu ce premier samedi du mois de mars et, pour la première fois, elle s’est prolongée l’après-midi. Des militants de la Maïf Rodez, l’assureur de l’association, étaient présents pour informer les personnes qui le souhaitaient sur ses activités et rappeler valeurs qu’elle défend. À ce titre la Maïf soutient les associations et notamment celles offrant un service de réparation d’appareils (comme les "Repair Cafés") d’où sa présence à Arvieu. Elle avait aussi invité quelques bénévoles de l’association Rack d’Onet-le-Château spécialisée dans la réparation et le reconditionnement de matériels informatiques avec la même conviction que celle du Club bidouille : "Rien ne se jette, tout se répare" et avec la même ambition : contribuer à une société plus solidaire et à la protection de l’environnement.

Les trois bénévoles de Rack se sont intégrés avec une étonnante facilité à l’équipe des 11 "bidouilleurs" du club local et avec beaucoup de maîtrise ils ont su diagnostiquer des pannes compliquées.

À 12 h 30 les bénévoles et les militants de la Maïf se retrouvaient pour un repas en commun permettant aux deux associations d’échanger sur leurs expériences et leurs projets… et de se promettre de développer leur relation. Au total, une vingtaine d’appareils en panne amenés ce jour-là ou en attente de réparation ont été vus, du moteur de lit médicalisé au diffuseur de parfum, en passant par un téléviseur ou un ordinateur portable…

La moitié a retrouvé vie tandis que d’autres sont en attente de pièces de rechange ou nécessitent une intervention plus longue. Terminée à 15 h 30, cette belle journée a connu une importante fréquentation, tandis que l’après-midi, sous la houlette de Thomas de l’association locale "Obrador", d’autres bénévoles fabriquaient des composteurs avec des planches de palettes de récupération.