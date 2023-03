Marcillac-Vallon. Une belle ambiance au repas du collège Saint-Joseph

Après plusieurs années d’absence, le repas du collège Saint-Joseph, réunissant familles et amis, a fait son retour vendredi dernier à la salle des fêtes. Avant de passer à table pour déguster l’excellente paella préparée de main de maître par "Valenciana" et servie par des élèves de 4e, les convives ont assisté au traditionnel spectacle présenté par un groupe de collégiens. Au programme de la danse, de l’acrosport et même des prestations musicales, le tout rythmé par de nombreux applaudissements d’un public enthousiaste. Une prestation particulièrement réussie pour ces élèves volontaires qui, sous la houlette de leurs professeurs d’EPS, Camille Gélin, Damien Costes et Fouad El Hadrati, se sont totalement investis pour ce projet, en y consacrant de nombreux moments de création et répétition durant leurs pauses méridiennes. La prochaine journée d’intégration de futurs élèves de 6e, se déroulera mercredi 29 mars au matin.

