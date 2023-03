Entre les orages, de la pluie et peu de soleil : le ciel qui vous attend cette semaine en Aveyron

Il faudra profiter des éclaircies cette semaine, car la pluie va être dominante, parsemée d'éclairs, et pourrait durer un peu plus que prévu. Les prévisions, jour par jour.

Lundi 13 mars : des températures douces le matin (entre 11°C sur l'Aubrac et 14°C sur l'Ouest Aveyron) qui grimperont autour de 20°C l'après-midi sous un ciel nuageux largement parsemé d'éclaircies. Mais déjà maigres averses entreront par la vallée du Lot jusqu'à Entraygues, annonciatrices d'une soirée mouvementée sur tout l'Aveyron. En soirée, en effet, des averses orageuses s'inviteront brutalement, orages qui pourront être de grêle sur le sud du département, sous une ligne allant de Réquista à Sévérac-le-Château en passant par Salles-Curan, le tout avec un vent d'ouest-sud-ouest soufflant jusqu'à 80 km/h par endroits. Ces orages cesseront durant la nuit pour laisser place à un ciel couvert et quelques averses.

Les plus forts orages sont prévus ce lundi en soirée. Météo France

Mardi 14 : on retrouvera ces nuages et ces averses en matinée, mais avec des pluies plus soutenues et possiblement de la neige sur l'Aubrac. Les températures descendront par rapport à la veille, d'une dizaine de degrés l'après-midi, où les nuages et quelques pluies domineront tout le reste de la journée, jusqu'à la nuit qui verra des averses de pluie et de neige sur le Lévezou et quelques flocons sur l'Aubrac.

Mercredi 15 : un ciel chargé d'aclaircie reviendra en matinée avec des températures moyennes de 5°C (un peu plus doux dans le sud et l'ouest du département). L'après midi, les températures n'atteindront guère les 10°C, sauf dans le Villefranchois. Il fera un peu plus doux en soirée, mais le thermomètre descendra à nouveau la nuit, entre 1 et 4°C.

Jeudi 16 : le soleil brillera uniformément en matinée, mais avec des températures entre 1°C (à Espalion) et 6°C (à Réquista et La Salvetat-Peyralès notamment). Les nuages feront leur retour l'après-midi sous des températures agréables au nord (netre 14 et 17°C) mais plus fraîches dans le sud où le ciel sera plus nuageux. C'est par le sud que des pluies éparses feront leur apparition en soirée. La nuit, les températures seront relativement douces entre 7 et 9°C (5°C sur l'Aubrac).

Vendredi 17 : même type de temps, alors que les quelques pluies du sud gagneront le Lévezou et le Sévéragais. Le thermomètre sera encore clément avec des maximales à 18°C dans l'ouest sous un ciel moyennement couvert.En soirée, les choses se gâteront avec des averses orageuses prévues sur l'ensemble du territoire. Des averses et des orages qui dureront toute la nuit.

Samedi 18 : ce ciel de pluies et d'orages continuera toute cette journée ainsi que la nuit avec des températures autour de 7°C en matinée, autour de 13°C dans l'après-midi.

Dimanche 19 : le ciel sera toujours pluvieux sur l'Aveyron, mais le risque d'orages s'estompera dans l'ouest dès le matin. Situation identique en journée, en soirée et dans la nuit, avec des averses et des orages, sauf sur l'ouest et le Ruthénois préservés des éclairs et avec une moindre pluviométrie, sous un thermomètre allant de 8 à 12°C au meilleur de la journée.