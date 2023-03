Secours populaire en Aveyron : le dur combat face à la pauvreté

Les bénévoles du Secours populaire se démènent sans compter face à la montée de la précarité dans le département. Exemple à Decazeville.

Le comité du Secours populaire français de Decazeville l’a constaté depuis plusieurs mois mais confirmation leur a été donnée : selon l’Insee, en Aveyron, un habitant sur dix est à la limite du seuil de pauvreté, la presse s’en est fait l’écho récemment. Sur le territoire de Decazeville communauté, ce sont 1 690 personnes qui sont concernées.

"S’il est bien entendu que le Secours populaire ne pourra pas éradiquer la précarité que nous constatons tous les jours, nous nous employons à en atténuer les conséquences. Nous faisons face à une hausse continuelle des demandes, tant au niveau alimentaire, qu’en demande d’aide pour les dépenses d’énergie, de carburant et de paiement de loyer. Nous tentons de proposer des solutions qui ne font souvent que pallier l’urgence", insistent les dirigeants et bénévoles du comité decazevillois.

Le SPF local participe en outre à l’aide auprès des victimes du tremblement de terre en Turquie et Syrie par le don de vêtements, de linge, qu’Emmaüs se charge d’acheminer. Vous pouvez vous aussi les aider par un don financier qui sera envoyé à une association partenaire présente sur place.

Des jeunes à la neige

Le comité decazevillois essaie aussi d’apporter un peu de joie aux enfants touchés par la précarité. Durant les vacances de février, une journée à la neige à Laguiole a ainsi permis à un groupe d’oublier pour quelques heures les soucis quotidiens. Sous un ciel bleu azur, parents et enfants ont dévalé la piste de luge ou découvert les paysages enneigés en raquettes. Le pique-nique de midi, pris au chalet du Rouergue, a redonné les forces nécessaires pour mieux repartir vers d’autres descentes.

Et, après le goûter, l’heure du retour est venue clore cette journée au grand air. L’ambiance détendue et le sourire des plus jeunes ont conforté les bénévoles du bien-fondé de leur engagement. Pour financer ces actions, un grand déballage d’hiver est organisé dans le local du SPF, à Fontvergnes, mardi 13 mars, de 10 heures à 17 heures, et mercredi 14 mars, de 14 heures à 17 heures. Cette braderie est ouverte à tous, on y trouvera dans la boutique solidaire des vêtements adultes et enfants, du linge de maison, de la vaisselle, des bibelots… Le tout à des petits prix.

Les bénévoles de l’association espèrent que nombreux seront ceux qui feront le déplacement, pour renforcer leur détermination à améliorer la situation des plus fragiles.