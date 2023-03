Onet-le-Château. "Tous les métiers sont mixtes" aux cimaises de la MJC

L’exposition que vous pouvez découvrir jusqu’au 24 mars à la MJC et dont le vernissage a eu lieu ce jeudi, est différente et surtout se veut pédagogique

En effet, la MJC et donc cette expo, s’intègre dans le dispositif national DILCRAH de Lutte contre toutes les formes de discriminations. Et il lui parait essentiel, au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, de rappeler que chaque jeune femme doit pouvoir faire ses propres choix et cela passe également par les choix professionnels. Et sur ce dernier point, trop de clichés perdurent sur des métiers qui seraient supposément "féminin" ou "masculin".

Avec cette exposition, la MJC souhaite rappeler son principe fondamental d’ouverture à toutes et tous et l’importance de véhiculer ses messages, comme le rappelle son président Pierre Pons : " Vous pouvez être celle ou celui que vous souhaitez. Nous constatons chaque jour sur nos accueils de mineurs, qu’il est nécessaire de prêter attention aux clichés, aux blagues, aux idées reçues, afin d’aider les enfants à évoluer dans un environnement ouvert. Oui, les filles sont douées en maths, oui les garçons peuvent être assistant maternel, non le BTP n’est pas réservé qu’aux hommes et non un homme maquilleur ce n’est pas ‘bizarre’. Cette exposition permet de questionner nos représentations et d’accompagner les enfants et les jeunes dans leurs choix d’orientations et dans l’affirmation de leurs passions ou centre d’intérêts.Nous sommes très heureux de pouvoir vous la présenter ce soir et de diffuser ces messages d’inclusion chers à notre MJC".

Parallèlement à cette exposition, vont être menées des médiations dans les écoles et les centres de loisirs, ainsi que des ateliers artistiques avec l’illustratrice Claire Cassat, dont nous reparlerons…