Luc-la-Primaube. Venez au carnaval ce samedi 18 mars

La MJC de Luc-la-Primaube organise la grande parade du Carnaval ce samedi 18 mars avec la participation de la mairie, des APE des écoles Jean-Boudou et Jacques-Prévert et des Apel des écoles Saint-Jean et Saint-Joseph. Rendez-vous à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Accès libre. Tout public. N’oubliez pas votre tube à bulles !

Départ du défilé animé par une banda à 15 heures et déambulation de bulles par "La magie des bulles !". Pause musicale à 15 h 45, place de l’Étoile, avec le conservatoire de Rodez. A 17 h, spectacle de bulles sur l’esplanade de l’espace St-Exupéry et à 18 h, boum costumé animé par Guillaume Fric. Buvette et goûter sur place.