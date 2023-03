Vigilance orange orages : la préfecture de l'Aveyron demande "la plus grande prudence" aux habitants

À compter de 15 heures, ce lundi 13 mars 2023, l'Aveyron basculera en vigilance orange orages, au même titre que 20 autres départements de France.

De splendides éclaircies, des températures supérieures à 20 degrés dans certains secteurs du département : à la mi-journée, rien ne laisse présager l'arrivée d'orages dans le ciel aveyronnais.

C'est pourtant ce qui est annoncé par Météo France, qui a placé l'Aveyron en vigilance orange face à un phénomène qui va toucher une grande partie de la France. La préfecture a lancé un appel à la "plus grande vigilance".

"Un événement très inhabituel pour la saison"

Les services de l'Etat en Aveyron ont en effet rappelé que le phénomène allait se traduire par une "dégradation fortement orageuse du Sud-Ouest au Nord-Est" du pays, et ce "en seconde partie de journée. Cet événement très inhabituel pour la saison nécessite une vigilance particulière compte-tenu du risque de phénomènes intenses associés".

Quelles conséquences ?

Si, toujours selon la préfecture, "l'extension géographique des orages les plus forts semble relativement fiable", les phénomènes les plus "marqués" représentent toujours une "incertitude". Plusieurs conséquences sont alors possibles :

violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants

des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger

des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires

des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement

quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations

La préfecture recommande aux habitants de s'éloigner des arbres et des cours d'eau, de s'abriter dans un bâtiment en dur, d'éviter de se déplacer, de protéger les biens exposés au vent ou pouvant être inondés et enfin d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

L'ensemble de l'Aveyron concerné

Selon les prévisions de Météo France en Aveyron, l'ensemble du département sera concerné par des pluies orageuses, dans la fin de journée de ce lundi 13 mars 2023. La moitié sud fera même face à un risque de grêle. Des averses devraient ensuite tomber dans la nuit, avant un mardi humide, mais avec malgré tout des éclaircies.