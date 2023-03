Cyclisme : une année qui s’annonce riche en organisations pour le Vélo club Rodez

Route, VTT, cyclo-cross.... Le club ruthénois est aux manettes de cinq courses cette saison.

Cette année, c’est la route qui ouvrira le bal des organisations du Vélo club Rodez et de son président Victor Santos. Le 8 mai, le VCR sera aux manettes des souvenirs Étienne-Fabre et Louis-Carles, qui roulera entre Sébazac et Bezonnes. Une course qui est réservée aux catégories U13, U15, et open.

Quinze jours plus tard, le 21 mai, place au VTT avec le traditionnel cross-country de Magrin, qui est ouvert à toutes les catégories et accueille chaque année un nombre important de concurrents venus de tout le grand sud. Le 14 juillet, retour à la route avec le Grand Prix de la ville de Rodez, une animation incontournable de la fête nationale depuis des décennies sur le Piton.

Le 10 septembre, toujours sur route, aura lieu le souvenir Jean-Marie-Bermon, à Bel Air. Une compétition pour les U13, U15, U17, et open. Enfin, le cyclocross de Rodez, qui a acquis une certaine notoriété et voit chaque année l’élite de toutes les catégories de la région se disputer la victoire sur le circuit de Vabre, clora la saison le 15 octobre.