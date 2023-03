Espalion. Tour de chants de la compagnie "Les Boudeuses"

La compagnie "Les Boudeuses" était en résidence d’artiste. Ce 16 mars, elle offre et rode son spectacle, pour un tour de chants, ouvert à tous.

La Compagnie "Les Boudeuses" convie à venir chanter ce jeudi 16 mars à 19 heures, salle de la Gare. La compagnie "Les Boudeuses" était en résidence de création pour son spectacle "Le Vedette’s Club" du 6 au 9 février à Estaing.

La bonne nouvelle ? Elle revient pour vous proposer une autre occasion de passer une folle soirée. Au programme : venez participer à un tour de chant avec les artistes, votre jour de gloire est arrivé. Plus de 1 650 km au compteur pour roder leur répertoire, 92 veillées à leur actif, des noces en pagaille. C’est loin du vacarme du show-business que ce trio de chœurs à prendre s’installe dans votre ville. Il vous donne le "La", elles vous montrent la "Voix" pour vous élever au-dessus du "Sol". Choisissez votre morceau, emparez-vous du micro et enfourchez le tigre qui sommeille en vous. Frôlez le tapis du "Vedette’s Club" comme d’autres à Cannes et goûtez aux joies de la célébrité. Ils égaieront votre journée dans une ambiance du tonnerre. Cette soirée tout public qui s’inscrit dans le programme culturel de la communauté de communes est gratuite.

Contact au 05 65 48 33 90 ou culture@3clt.fr