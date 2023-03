Onet-le-Château. Médaillés Jeunesse et Sports : une année riche en partage et en projets

"2022 a été une année ‘réparatrice’pour un avenir qui se construit avec beaucoup d’engagement, de partage, de confiance et d’humanisme, autour de nos valeurs", dira en substance Patricia Michalak, présidente du comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif de l’Aveyron, (CDMJSEA) pour introduire le rapport moral de l’assemblée générale qui s’est déroulée ce samedi à la Penchoterie en présence, entre autres, de Didier Pierre, pour la mairie d’Onet.

Une année 2022 qui a été ponctuée par de nombreuses manifestations et rencontres, actant la reprise de toutes les activités du comité : outre les 8 réunions statutaires, on retiendra par exemple la remise des médailles d’or et d’argent à la CCI, l’assemblée qui s’est déroulée au Bowling, des soirées d’information sur la notion d’engagement ou celle de la citoyenneté, le Tour de l’Aveyron qui a fait étape à l’Athyrium, en présence du grand témoin Guy Lacombe ou encore plusieurs rencontres d’adhérents et la parution du numéro 7 de leur revue, reflet de l’activité du Comité. Ces rapports, tout comme un budget présenté en équilibre, ont été adoptés à l’unanimité, avant de parler projets. Le plus important sera la remise d’un nouveau contingent de médailles à l’Athyrium, en présence du Préfet, le tour de l’Aveyron du Bénévolat qui, cette année fera étape à Villeneuve-d’Aveyron, des rencontres avec les adhérents à Millau et à Vors, des interventions à thèmes et enfin des échanges avec les voisins lozériens et un projet avec ceux des Pyrénées-Orientales. L’assemblée s’est conclue par l’incontournable pot de l’amitié.