À quelle température les Français ont-ils chauffé leur logement cet hiver ?

(ETX Daily Up) - Les Français ont-ils respecté la préconisation de chauffer leur logement à une température maximale de 19 degrés cet hiver ? La start-up Homeys spécialisée dans la collecte de données énergétiques a mené l'enquête.

Impossible de l'avoir ratée ! Dès l'automne 2022, la consigne était sur toutes les lèvres : pour affronter la crise énergétique, ne chauffez pas votre logement à plus de 19 degrés. Maintenant que l'hiver touche à sa fin, les Français ont-ils réellement joué le jeu ? Pour en avoir le cœur net, la start-up Homeys, spécialisée dans la collecte de données énergétiques, a analysé des données provenant de 2.810 logements résidentiels équipés de chauffage collectif, sur une période comprise entre le 13 novembre 2022 et le 3 mars 2023.

D'après le résultat de leur étude, la température moyenne constatée des logements était de 20,2°C (contre 21,1°C l’année dernière) et environ 30% des logements étaient chauffés à une température supérieure à 22°C. Le chauffage collectif dans les bâtiments a par ailleurs été activé quinze jours plus tard cette année comparé à 2021, le 17 octobre, contre le 6 octobre en 2021. "Les communications du gouvernement et la hausse des prix de l’énergie ont poussé les gestionnaires à revoir à la baisse les températures de consigne cet hiver. Tout le monde est plus attentif au réglage de la température ainsi qu’à son suivi", souligne dans un communiqué Henri de Noblens, co-fondateur de Homeys.

Si la moyenne des ménages français analysés dans cette enquête semble avoir fait preuve de sobriété en respectant (à un degré près) la règle des 19 °C, certains citoyens ont opté pour des solutions plus radicales afin de traverser l'hiver sans faire flamber leur facture de gaz et d'électricité. Notamment celle de vivre sans chauffage ! En Belgique, ce mode de vie fait même actuellement l'objet d'un projet de sciences citoyennes.

Réduire le thermostat de son habitat pour alléger la facture d'électricité n'est pas vraiment nouveau. Déjà en 2019, un sondage réalisé par l'institut Odoxa révélait que 71% des Français retardent l'allumage de leurs radiateurs pour faire des économies. La précarité énergétique a toutefois des conséquences sur la santé mentale. D'après une étude réalisée en Angleterre et publiée cet hiver, le fait de vivre dans un logement non chauffé peut en effet être source de stress, et dans les cas les plus extrêmes, aller jusqu’à provoquer une détresse psychologique.