Rodez. L’Europe toujours au cœur des projets du lycée François-d’Estaing

Deux projets importants animent l’établissement ruthénois.

L’Europe est, depuis plusieurs années, une constituante de l’enseignement au lycée François d’Estaing. Tout comme l’audiovisuel. Depuis plus d’une trentaine d’années, le lycée François d’Estaing se fait en effet remarquer, entre autres, par sa filière audiovisuelle. Naturellement ; les deux univers ne pouvaient que se rencontrer.

C’est ainsi qu’une une équipe de premières a mêlé audiovisuel et Erasmus. Dernièrement, un groupe d’élèves s’est rendu à l’école du cinéma, à Paris. En compagnie d’étudiants bulgares, hongrois, espagnols et anglais, ainsi que d’homologues de Caen et Marseille, ils ont réalisé plusieurs scènes de tournages avec des acteurs professionnels, destinés à alimenter un site international dédié à la réalisation de films. Un site qui permet de réaliser une autoévaluation, voire aboutir à une certification audiovisuelle.

Réalisation, effets spéciaux, casting, etc. Différents thèmes sont abordés. Une expérience des plus enrichissantes pour ces élèves de premières qui, pour l’heure, n’imagine pas leur avenir ailleurs que dans l’univers du cinéma. De bon augure pour cette série audiovisuelle du lycée ruthénois qui, d’ores et déjà a ouvert une liste d’attente pour les inscriptions en seconde…

Autre projet international qui anime l’établissement : celui baptisé "Solidarité pour un monde meilleur". Piloté par Sonia Lalaï, enseignante en allemand, il va voir des groupes d’élèves allemands, espagnols, anglais et roumains mener diverses actions, notamment autour du thème de l’impact du changement climatiques sur la nutrition et la diversité contre le racisme. Une première réunion est prévue le 26 mars à Augsbourg. "Le projet est d’autant plus intéressant qu’il implique les trois niveaux, seconde, première et terminale", se réjouit-on au lycée. Projet qui nécessite également une très bonne maîtrise de l’anglais…

Deux projets qui ont de quoi réjouir le chef d’établissement, Olivier Thomas et son adjoint Jean-Marie Roques. Mais qui ne les rassasient pas pour autant. D’autres projets, toujours sur le plan international, sont en effet en réflexion au sein de l’établissement. A suivre !