Luc-la-Primaube. Une matinée cuisine avec François et Valérie

Rendez-vous ce samedi 18 mars à l’espace St-Exupéry à 14h30. Départ du défilé à 15h.

Durant les vacances d’hiver, dans le cadre des loisirs en famille, François Bégaudeau, directeur de l’accueil de loisirs de la MJC et animateur de l’Espace de Vie Sociale avec Valérie Gabriac, responsable du Relais Petite Enfance "La Galipette" ont organisé, salle Vol de Nuit à l’Espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube, une matinée cuisine. Ainsi, les enfants avec leurs papas, mamans ou grands-parents ont confectionné deux recettes plus gourmandes l’une que l’autre : un cake sans œuf et un gâteau au chocolat.

Après avoir fondu 125 g de chocolat avec 2 cuillères à soupe d’eau, mélangé dans un bol 100 g de sucre avec 3 œufs, ajouté 100 g de beurre, mélangé le tout, inséré petit à petit 75 g de farine et une cuillère à café de levure, les participants ont mis le tout dans un moule haut et ensuite 5 à 6 minutes au micro-ondes 750 W. Un gâteau au chocolat qui fait partie de ces basiques indémodables et qui a réjoui les papilles des petits et des grands. Les mercredis récréatifs ont repris le mercredi 8 mars avec pour thème durant les mois de mars et avril "La nature et tes sens !" pour les 3-5 ans, "Brico’découverte" avec un projet brico-jeux avec Mélanie et un projet découverte avec Élise pour les 6-8 ans, "Art & Co" pour les 9 ans et +. Pour l’accueil de loisirs, renseignements au 05 65 42 30 33 ou au 06 73 95 39 03 ou sur enfance@mjcllp.fr.

Pour l’espace jeunesse, renseignements auprès de Lucas au 06 74 50 74 61 ou sur jeunesse@mjcllp.fr La MJC de Luc-la-Primaube organise la Grande Parade du carnaval ce samedi 18 mars dans les rues de La Primaube de 15 h à 19 h. Tout public. Accès libre. Un moment coloré et festif à vivre en famille, costumé et déjanté, pour le plaisir des plus petits aux plus grands.