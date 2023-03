Basket-ball : l’Elan Aveyron a fini le travail

C’était officieux. C’est depuis ce dimanche et un succès sur Dax (67-59) lors de la 20e journée à La Primaube officiel : l’EAB se maintient en Nationale 3 féminine alors qu’il reste deux matches à jouer.

" C’est une grosse satisfaction de valider le maintien à deux matches de la fin ! " S’il n’y a pas eu de folles effusions ce dimanche à La Primaube lors du succès de l’EAB devant le déjà condamné Dax (67-59), c’est évidemment la joie du travail accompli qui dominait dans les rangs aveyronnais et pour la capitaine Audrey Hautcolas. Il faut dire que le maintien en N3F, officieux déjà depuis deux matches, venait d’être mathématiquement acquis. De quoi, déjà, se retourner vers une saison forcément singulière. "L’an passé, cela avait été plus compliqué… (avec une relégation administrative puis un repêchage très tardif, NDLR), a ainsi rappelé l’expérimentée cadre de l’équipe. Cette saison a débuté par de belles performances. Mais 2022 avait été compliqué entre les blessures, l’accident de route de Clémence (Cabrit)… On voulait faire bien pour elles, mais cela ne marchait pas. En janvier, cela a été bien mieux, et notre cinquième place à aujourd’hui est méritée ! "

Privé ce dimanche des blessées Bouissou (mollet) et Sossa (genou), l’EAB a dû faire face à des Landaises, certes venues à sept, mais qui ont démarré la partie sans complexe. De quoi donner un mano a mano tout au long du premier quart. Dans le deuxième, Hautcolas sortait son arme fatale, en ajustant 4 tirs primés consécutifs. Un vrai ballon d’oxygène pour ses coéquipières jusque-là dans le doute. À la pause, les onze points d’avance étaient plus conformes au rendement du groupe enfin retrouvé. Ludivine Gamba, Laura Sincholle et Auréa Laval s’alignant sur l’adresse de leur capitaine.

Gamba, départ acté

Mais le péché mignon des locales, dès la reprise, allait revenir avec un relâchement total. Dax, dans un baroud d’honneur, en profitait pour combler un peu le retard. Le coach Nicolas Flottes stoppait alors l’hémorragie par un temps mort musclé et la machine repartait pour boucler le 3e quart sereinement. La messe était dite, et la fin bien plus paisible.

"Sur le match, on a joué à se faire peur par moments, a réagi le technicien aveyronnais. Reste maintenant à finir la saison avec moins de poids sur les épaules." Avant de se projeter plus loin : "Je vais perdre quelques joueuses pour études à l’intersaison comme chaque année. On va continuer de faire confiance aux jeunes, on a une bonne relève qui ne demande qu’à progresser. Il est encore trop tôt pour penser à recruter. " Au rayon des départs ainsi, on compte déjà Ludivine Gamba, qui quitte la région pour poursuivre ses études.