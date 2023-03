Marcillac-Vallon. Un stage d’impro théâtrale pour les ados

Lionel Salmon, comédien professionnel, diplômé du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Toulon, animera un atelier d’improvisation théâtrale pour les ados de 12 à 16 ans au local de l‘association Lusine (14 cité Beausoleil) à compter du vendredi 31 mars. Outre les exercices de formation du comédien sous forme ludique, l’atelier sera axé sur des méthodes d’improvisation permettant à chacun de mettre en jeu son imaginaire et sa créativité. Au mois de juin, il sera proposé aux apprentis comédiens de participer à un "cabaret d’impro" en présence d’un public de parents et d’amis invités. Les séances se dérouleront tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h 30 (tarif 60 € pour le trimestre + adhésion annuelle de 7 €). Pout tous renseignements et autres inscriptions : téléhoner au 06 32 48 59 22 ou site internet : lionelsalmon.com