Onet-le-Château. Aurélie Romiguière dévoile son premier roman "La scénariste"

Passionnée de théâtre, Aurélie Romiguière écrivait pour une troupe amateur basée à Almon les Junies, mais a voulu écrire "autre chose", c’est ainsi que "scénario" est né, comme un film sur scène avec un concours et des bonnes notes, puis il s’est transformé en roman, sur les conseils de ses proches.

"Je suis de nature optimiste. Si ce livre traite des violences conjugales et des manipulations, on suit également l’héroïne qui veut pourtant (ou malgré tout) aller au bout de ses rêves, mais qu’on va taire, pour vous donner envie de lire le livre…". Ce premier roman, qu’elle dédicaçait à l’Espace culturel tout récemment, est pour l’auteure comme pour l’héroïne, une très belle aventure, parsemée d’aussi belles rencontres, sur un sujet qui est malheureusement toujours d’actualité et cette histoire romancée sert souvent de base pour des conférences : "Écris tes rêves et réalise les !" pourrait en être le sous-titre…