Un beau geste du Club Inner Whell pour les enfants hospitalisés à Rodez

Le mardi 14 mars dernier, le Club Inner Wheel a offert 12 coffrets parfumés pour les jeunes filles devant subir une chimiothérapie le jour de leur anniversaire ou en période de fêtes, ainsi que de nombreux livres (romans, aventures, énigmes, mystères et mangas) pour les ados garçons, dans le même cas de figure.

Ce don a été possible grâce aux bénéfices du Marché de Noël Solidaire des 10 et 11 décembre 2022. ! Merci à tous ceux qui nous ont soutenues. Le service pédiatrique fait le maximum pour soulager ces jeunes durant ce parcours difficile. Et le club Inner Wheel de Rodez est toujours présent pour les soutenir dans leur démarche.