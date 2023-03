Réforme des retraites : mobilisation historique à Rodez, "ça va donner le tempo des futures manifestations"

Cette forte mobilisation à Rodez en appelle d'autres, assurent les syndicats aveyronnais.

Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, la mobilisation a été historique à Rodez selon l'intersyndicale aveyronnaise. Environ 30 000 manifestants auraient défilé du centre-ville jusque sur la rocade et la Médecine du Travail, quand la préfecture a compté 6 500 personnes.

Les syndicats annoncent une mobilisation record à 30 000 personnes, la police compte 6 500 manifestants à Rodez #ReformeDesRetraites #manifestation #manif23mars pic.twitter.com/ZGwjd7V1XT — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 23, 2023

Au loin, on voit le cortège qui n'en finit pas de défiler sur la rocade. Devant, les premiers arrivés sont à la Médecine du Travail. Les syndicats annoncent une mobilisation historique #rodez #manif23mars #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/VI2vhWOgOe — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 23, 2023

Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait foule. Un long cortège comme on en a rarement vu à Rodez a défilé dans le calme. Depuis la Médecine du Travail, le lieu d'arrivée de la manifestation, on voyait encore la RN 88 occupée par les manifestants. "Quand on voit ce tel niveau de mobilisation, le mot d'ordre est clair : on va continuer", assure David Gistau, représentant CGT.

Les syndicats comptent se réunir ce soir à Paris pour décider de la suite du mouvement. En Aveyron, l'intersyndicale se réunira vendredi matin.

Toujours plus de manifestants affluent depuis plusieurs minutes devant le McDonald's, il s'agit peut-être de la plus grosse mobilisation contre la réforme des retraites à Rodez selon les syndicats #ReformeDesRetraites #manif23mars pic.twitter.com/6AKS1XM6jA — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) March 23, 2023

"Il faut mettre cette réforme à la poubelle"

"Merci Macron d'avoir réuni 30 000 personnes à Rodez", s'est exclamée l'intersyndicale à la fin de la manifestation. En Aveyron, les mots du président de la République ne passent pas. "Ce n'était que mépris et humiliation, comme il sait le faire", déplore David Gistau. Cette mobilisation du 23 mars en appelle d'autres. "Cette journée donne le tempo pour les manifestations suivantes", ajoute Jacques Douzièch, responsable CFE-CGC.

Le député France insoumise, Laurent Alexandre, était également présent dans le cortège. "Emmanuel Macron méprise le peuple, les citoyens l'ont bien compris", lance-t-il. "Le mouvement va continuer de gagner en puissance, et il n'y a plus 50 options. Il faut retirer cette réforme des retraites et la mettre à la poubelle".

"Il faut entendre que les gens sont prêts à manifester dans la durée. En ne retirant pas sa réforme, Emmanuel Macron prend le risque que ça explose", estime le député aveyronnais.

Pourquoi un parcours différent ce jeudi ?

Le parcours du cortège était bien différent cette fois-ci, pour ce neuvième jour de mobilisation. Les manifestants sont partis du centre-ville et sont descendus jusque sur la rocade. La RN 88 a été remontée à pied pour atteindre le rond-point des Moutiers et enfin la Médecine du Travail.

"Deux ans de plus à travailler, jusqu'à 64 ans, c'est le risque de se dégrader la santé. Manifester devant la Médecine du Travail, un outil que Macron est en train de casser, c'est donc tout une symbolique", explique David Gistau.