Castanet. Journée réussie au club des Deux clochers

C’est devenu une tradition, tous les ans, avant le printemps, le club des Deux Clochers Génération Mouvement réunit ses adhérents pour une journée conviviale.

Départ le matin, direction Conques où deux guides attendent les 70 participants pour une visite commentée de l’abbatiale avec son tympan, ses tribunes et son trésor, ainsi que la visite du village. À l’heure du déjeuner, le groupe rejoignait le restaurant de la Cascade à Polissal où les attendait un excellent repas composé spécialement d’estofinade dans une bonne ambiance et un repas très animé. S’en est suivi un coup d’œil à la cascade de Polissal. Le club des Deux Clochers vous invite à ses prochaines rencontres : après midi jeux et goûter les mardis 4, 18 avril et 2 mai. Le mardi 25 avril aura lieu à Castanet le goûter de Printemps précédé d’un ciné débat à 13 h 30 (tous les retraités de la commune sont invités). Projection par l’Arcopred et mise en place par le centre social et culturel du Pays segali du film "La fleur de l’âge" avec Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle et Julie Ferrier, suivi d’un débat animé par un conférencier. N’oubliez pas de retenir la date du mardi 20 juin pour la sortie de printemps avec visite de Cahors (cœur de ville en petit train), Pont Valentré, Fontaine des Chartreux.

CASTANET

Une journée "estofinade" réussie pour le club des Deux Clochers.

C’est devenu une tradition, tous les ans, avant le printemps, le club des Deux Clochers

Génération Mouvement réunit ses adhérents pour une journée conviviale.

Départ le matin, direction Conques où deux guides attendaient les 70 participants pour

une visite commentée de l’abbatiale avec son tympan, ses tribunes et son trésor,

Ainsi que la visite du village.

A l’heure du déjeuner, le groupe rejoignait le restaurant de la Cascade à Polissal où les

attendait un excellent repas composé spécialement d’estofinade dans une bonne

ambiance et un repas très animé. La journée s’est déroulée dans la bonne humeur et les

conversations sont allées bon train. S’en est suivi un coup d’œil à la cascade de Polissal.

Le club des Deux Clochers vous invite à ses prochaines rencontres : après midi jeux et

goûter les mardi 4, 18 avril et 2 Mai.

Le mardi 25 avril aura lieu à Castanet le goûter de Printemps précédé d’un ciné débat

à 13 h 30 (tous les retraités de la commune sont invités). Projection par l’Arcopred et mise

en place par le Centre Social et Culturel du Pays Segali du film "La fleur de l’âge" avec

Pierre Arditi, J Pierre Marielle et Julie Ferrier, suivi d’un débat animé par un conférencier

pour un échange. Ensuite, nous partagerons le verre de l’amitié.

N’oubliez pas de retenir la date du mardi 20 juin pour la sortie de Printemps avec visite de

la ville de Cahors (cœur de ville en petit train, Pont Valentré, Fontaine des Chartreux,

déjeuner terroir, Cathédrale et dégustation de produits régionaux).