Taussac. Les bons produits de la ferme de Longuebrousse sur le marché

L’exploitation implantée à Longuebrousse est une histoire de famille. C’est Pierre Chauzy et sa compagne Marion Sébastien qui font perdurer la ferme des grands-parents depuis 2016.

Sur une superficie de 90 hectares s’épanouissent les vaches à viande de race Aubrac. Fort d’un troupeau de 75 bêtes, réparties sur 2 sites, le jeune couple assure la transformation de la viande de 6 vaches et 10 veaux pour une vente directe. On peut retrouver ces excellents produits tous les jeudis sur le marché de Mur-de-Barrez ou en fin de journée le samedi, pour déguster burgers et paninis cuisinés à bord du food truck stationné à Mur-de-Barrez. Vous retrouverez viandes et charcuteries à l’occasion de marchés de pays pendant la saison estivale, de juillet à août.

Pour toutes informations, 06 70 00 78 69 ou la page Facebook : La ferme de Louguebrousse-LFL Food Truck.