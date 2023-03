Onet-le-Château. Les cyclistes en balade sur la Costa Brava, pour leur sortie annuelle

C’est une bonne trentaine de cyclistes de l’Association pour la Promotion du Cyclisme en Aveyron et quelques camarades de Laissac, qui se sont rendus sur la Costa Brava pour leur périple annuel en pays Ibérique.

Un trajet plutôt tourmenté pour s’y rendre avec pluie et grand vent et puis, comme par miracle, après avoir franchi les Pyrénées, découverte d’un ciel radieux sans vent avec des températures autour de 25 degrés. Autant dire " on a bien fait de venir !". Après la pause casse-croûte aux environ de Gérone, la tenue d’été enfilée, direction Calella pour toute la troupe scindée en trois groupes : les mobylettes, les "qui en ont encore sous la pédale" et ceux qui conjuguent le verbe être et avoir été. Une bonne nuit réparatrice à l’hôtel Bernat et déjà le plat de résistance du samedi, avec un parcours commun le matin qui les a conduits dans l’arrière-pays avec des dénivelés qui sollicitèrent bien les organismes. Le panier-repas de midi était pris à Tora. Le retour des 2 premiers groupes se fit vers la cité balnéaire à vélo, tandis que le troisième réintégra la côte en bus pour aller rouler une soixantaine de km sur le plat, histoire de récupérer. La soirée à l’hôtel ce fut rugby, avec le probant succès de l’équipe de France en Angleterre et foot avec la non moins éloquente victoire du Raf à Caen. Dimanche, ce fut plaisir pour les yeux et les jambes en empruntant la route du front de mer vers Barcelone.

Les plus insatiables n’ont pas pu résister à une côte à plus de 24, il en faut pour tous les goûts et tous les niveaux !

Tous sont revenus ravis de ces jours sportifs et conviviaux, dans un bel état d’esprit.